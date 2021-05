Eine Neuauflage des Strategie-Klassikers Master of Magic (1994) befindet sich bei MuHa Games und Slitherine in Entwicklung. Es wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in den Betatest gehen und 2022 auf PC via Steam erscheinen. Das Spiel soll ein "originalgetreuer Reboot" des Klassikers mit identischen Spielmechaniken und der gleichen inhaltlichen Vielfalt sein.