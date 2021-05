Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol: Trailer

Disney und Dotemu haben Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol für PC (GOG.com und Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Das Spiele-Doppelpack aus der Reihe "Lucasfilm Classic Games" wird mit leicht überarbeiteten Versionen von Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol am 29. Juni 2021 für 12,49 Euro erscheinen.