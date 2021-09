Video "Gameplay Reveal Trailer" zu Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters für PC

Die ersten Spielszenen aus Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters sind von Frontier Foundry gezeigt worden. Das rundenbasierte, taktische Rollenspiel (von Complex Games) erscheint 2022 in Zusammenarbeit mit Games Workshop für PC auf Steam und im Epic Games Store. In dem Spiel übernimmt man die Kontrolle über die "Grey Knights" und bekämpft das Chaos. Man stellt die eigene Truppe zusammen, passt jeden Grey Knight individuell an und verbessert die Kämpfer via Fertigkeitenbaum plus Klassensystem. Mit jedem Kampf sammelt das Team nicht nur Erfahrung, sondern auch Ressourcen für die Verbesserung des Angriffskreuzers "The Baleful Edict".