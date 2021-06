Video "Demo Preview" zu Recipe for Disaster für PC

Mit Recipe for Disaster befindet sich bei Kasedo Games (Publisher) und Dapper Penguin Studios (Entwickler; Rise of Industry) eine Restaurant-Management-Simulation in Entwicklung, die im dritten Quartal 2021 in den Early Access auf Steam starten wird. In dem Spiel versucht man als unerfahrener, aber ehrgeiziger Chefkoch seinen Lebenstraum zu erfüllen und ein international bekannter Gastronom zu werden. Eine spielbare Demo wird während des Steam NextFests vom 16. bis 22. Juni zum Download bereitstehen. Einen Überblick geben die Entwickler im folgenden Video.