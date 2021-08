Guardians of the Galaxy: Dev Insights - Musik

Musik wird in Guardians of the Galaxy von Square Enix und Eidos-Montréal eine zentrale Rolle spielen - wie auch schon in den beiden Marvel-Filmen. Im folgenden Video sprechen die Entwickler über die Inspirationen und die Künster hinter dem Soundtrack. Es wird erläutert, wie lizenzierte Pop- und Rock-Stücke aus den 80er-Jahren in das Spiel integriert und mit "dem Huddle" als Spielmechanik verbunden werden.