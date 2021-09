Guardians of the Galaxy: PC Tech Trailer

Die PC-Version von Guardians of the Galaxy wird im folgenden Trailer vom Publisher in Aktion gezeigt. Versprochen werden Raytracing in Echtzeit (Reflexionen), diffuse Beleuchtung, HDR, einen erweiterten Farbraum, eine Auflösung bis zu 8K und Leistungssteigerung durch Nvidia DLSS. Die PC-Umsetzung setzt Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit dem Partnerstudio d3t Ltd. um.