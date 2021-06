Orcs Must Die! 3



Loading Loading 0:40 Min.

PC- und Konsolen-Trailer

Die Google-Stadia-Exklusivität endet und daher wird Orcs Must Die! 3 am 23. Juli 2021 auch für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 (Abwärtskompatibilität), Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.…

14.06.2021