Disco Elysium



Loading Loading 1:21 Min.

The Final Cut - Now available on ALL platforms

ZA/UM veröffentlicht heute Disco Elysium - The Final Cut für Switch, Xbox One und Xbox Series X/S in digitaler Form (Preis: 39,99 Euro). Auf der Xbox Series X soll das Rollenspiel in 4K mit 60 fps laufen.

12.10.2021