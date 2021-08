Moonglow Bay



Loading Loading 1:01 Min.

Release Date Trailer

Moonglow Bay erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam). Die Epic-Games-Store-Version sticht etwas später (am 11. November) in See. Es kostet auf allen Plattformen 24,99 Euro.…

27.08.2021