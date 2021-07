Video "Ankündigungstrailer" zu Company of Heroes 3 für PC

Sega und Relic Entertainment haben Company of Heroes 3 für PC angekündigt. Das Strategiespiel soll 2022 erscheinen. Company of Heroes 3 soll sich stärker am Spielgefühl des ersten Teils der Reihe orientieren. Kriegsschauplatz ist der Mittelmeerraum (WW2). Neben den taktischen Echtzeit-Strategie-Schlachten (neu Pause-Funktion für Solo-Partien) wird es eine Sandbox-Kampagne geben, in der man Einheiten im Runden-Modus über die Weltkarte schickt, Nachschublinien aufbaut und die gegnerische Fraktion bekämpft.