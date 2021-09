Video "Developer Diary #1" zu Company of Heroes 3 für PC

Company of Heroes 3: Developer Diary #1

Sega und Relic Entertainment haben das erste Video-Tagebuch rund um Company of Heroes 3 veröffentlicht. Das Video gibt einen Einblick in den CoH-Entwicklungsprozess und stellt auch das "Community Council" näher vor. Neben den Entwicklern kommen in dem Dev-Diary auch einige Community-Mitglieder zu Wort, die während der Realisierung des Projekts eng mit Relic zusammengearbeitet haben und schon lange vor der Ankündigung des Spiels für Rückmeldungen sorgten.