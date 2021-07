Blaster Master Zero 3



Spielszenen-Trailer

Inti Creates gibt Einblicke in die 2D-Retro-Action Blaster Master Zero 3, die am 28. bzw. 29. Juli 2021 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll.

15.07.2021