Not Tonight 2 ist von PanicBarn und No More Robots angekündigt worden. Das düstere Management-Rollenspiel à la Papers, Please spielt in einem alternativen (zerbrochenen) Amerika, in dem Kapitalismus und politische Gier im Mittelpunkt stehen. In diesem Szenario versucht man die Ausweisdokumente einer Person zurückholen, die bei einer Protestaktion entführt und von den Behörden in ein Gulag verfrachtet wurde.