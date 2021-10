Star Ocean: The Divine Force: Trailer

Star Ocean: The Divine Force ist von Square Enix für 2022 angekündigt worden. Das Action-Rollenspiel von tri-Ace wird für PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Versprochen wird eine "spannende Reise in einer weitläufigen Sci-Fi-Fantasy-Welt mit temporeichen Kämpfen, vielen Erkundungsmöglichkeiten und einer ganz neuen Geschichte."