South of the Circle: Trailer

South of the Circle spielt in den 1960ern und erzählt die Geschichte von Peter, der während des Kalten Kriegs in den Konflikt zwischen sich bekriegenden Mächten hineingezogen wird und zwischen seiner Karriere und seiner wahren Liebe hin- und hergerissen ist. Das Spiel wird noch innerhalb dieses Jahres für PC und Konsolen veröffentlicht.