Disney schwärmt: "Entdecken Sie die Magie, die Erinnerungen in sich bergen, während Sie sich auf eine bezaubernde Reise begeben. Erkunden Sie in diesem neuen Lebenssimulations-Abenteuerspiel an der Seite einiger der beliebtesten Charaktere von Disney und Pixar Geschichten in einem Dorf, das sie selbst gestalten haben." Spricht euch das an?