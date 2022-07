Video "Erstes kostenloses Update" zu Mario Strikers: Battle League Football für Nintendo Switch

Ich bin Marios Fan seit über 30 Jahren. Und ich verbringe eine mindestens bedenkenswerte Menge an Freizeit mit dem Konsum von Fußball. Und trotzdem geht diese potenzielle Traumhochzeit für mich nicht auf. Ich hatte in den letzten zwei Wochen durchaus schöne Momente mit Mario Strikers: Battle League Football und bin noch immer hin und weg von den Spieler-Modellen und den irren Hyper-Schuss-Animationen. Doch der Rest hat mich nicht überzeugt. Auf dem Platz ist das Chaos einen Tick zu groß und der Rasen einen Tick zu klein. Die Superschüsse brauchen zu viel Zeit, die Items sind zu brav. Und das Toreschießen ist einfach nicht so geil, wie es in einem Arcade-Kick sein könnte – da gab es in der Vergangenheit Titel, die das besser eingefangen haben – in meiner Kindheit Nintendo World Cup und später FIFA Street oder Sega Soccer Slam . Zudem find ich manches System auf dem Platz nicht ganz ausgereift oder sogar zu kompliziert ausführbar. In puncto Modi, Solo-Anreize und Langzeit-Motivation gibt es von mir eine dunkelgelbe Karte: Ich vermisse einen putzigen Story-Modus oder albern-geniale Minispiele, nicht mal Elfmeter-Krimis gönnt mir Nintendo. Auch finde ich die Anzahl der Charaktere und das Fehlen von unterschiedlichen Plätzen schwach. Online läuft technisch dafür alles schon mal rund – ich bin gespannt, ob mich der "Strikers-Club" in den nächsten Wochen zu mehr als ein paar Matches motivieren kann…