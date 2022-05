Video "Ankündigungstrailer" zu Sword and Fairy: Together Forever

Sword and Fairy: Together Forever: Ankündigungstrailer

Mythologie trifft auf chinesische Kunst in Sword and Fairy: Together Forever. Der siebte Teil einer über 25 Jahre alten Spielereihe, die im Westen kaum bekannt ist, erscheint bei uns als mit dem Untertitel "Together Forever" für die beiden Sony-Konsolen. Drei Clans von Menschen, Gottheiten und Dämonen sind verwoben in die Story des Spiels, und natürlich darf man als Zocker des Action-Rollenspiels eine Party erstellen, in der sich die individuellen Schwächen und Stärken ergänzen.