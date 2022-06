Video "Launch-Trailer" zu Pocky & Rocky Reshrined

Tengo Project liefert sein drittes richtig gutes Spiel in Serie ab, zur Spitzenklasse reicht es aber nicht. Dafür fehlt es Pocky & Rocky Reshrined an taktischem Tiefgang und frischen spielerischen Ideen, auch eine modernere Steuerung habe ich in der Hitze des Gefechts mitunter vermisst. Auf der Habenseite stehen abwechslungsreich agierende Feinde, das illustre Design der Welt und ihrer Bewohner sowie ein grundsolides Ballersystem mit verschiedenen Schüssen und Power-Ups. Für Kenner des Originals sind die vielen neuen Stages eine Wohltat. Auch die Designentscheidung, euch im Solo-Modus in jeder Stage mit einem fixen Charakter in den Kampf zu schicken, finde ich gut. So bin ich gezwungen, alle Figuren durchzuprobieren – das ist deutlich kurzweiliger als z.B. nur mit der Tempelpriesterin Rocky auf Tour zu gehen. Das Aktionsrepertoire mit Schuss, Ausweichrolle, Smartbomb sowie der Option, Projektile zum Absender zurückzuschicken, ist zwar nicht komplex, das Geschehen auf dem Bildschirm aber oft so turbulent, dass man dennoch alle Hände voll zu tun hat. Zu guter Letzt ist die Pixelgrafik ein Fest für alle Retro-Freunde – in einigen besonders hübschen Szenen fühlte ich mich gar an meine große Liebe Metal Slug erinnert.