Video "Technik-Trailer" zu Red Matter 2

Red Matter 2 ist die ultimative Antwort auf Mark Zuckerbergs hässlichen Avatar-Tweet . Das Science-Fiction-Adventure beweist, wie unglaublich stimmungsvoll Quest-2-Kulissen aussehen können, wenn sich fähige Entwickler nur richtig Mühe geben. Neben einem stilvollen Retro-Design mit Unmengen plastischer Spiegelungen kommt mancherorts sogar Raytracing zum Einsatz! Hinter der hübschen Fassade steckt außerdem ein richtig gutes, rund acht Stunden langes Adventure. Die mysteriös inszenierte, professionell vertonte Geschichte (leider nicht auf deutsch) hat mich von Anfang an in eine andere Welt versetzt. Eine Welt, in der mich erfreulich clevere Physik- und Technik-Puzzles erwarteten. Wer Spaß am Reparieren und Manipulieren fremdartiger Technik hat, kommt hier noch mehr auf seine Kosten als im Spiel Form von Charm Games. Schade, dass der Feinschliff in der zweiten Spielhälfte stark nachlässt und dann sogar Bugs den Spielfluss stören. Mit etwas mehr Entwicklungszeit hätte Red Matter 2 zu einem echten VR-Klassiker werden können, der sogar Lone Echo 2 Konkurrenz gemacht hätte! Doch auch in dieser Form sollten sich Quest-2-Besitzer dieses VR-Spiel nicht durch die Lappen gehen lassen. Das gilt auch für die SteamVR-Umsetzung für Index und Rift, die sich natürlich auch per Drahtlos-Verbindung auf der Quest 2 spielen lässt. Die Umsetzung für den Spielerechner hat noch ein paar grafische Details und Effekte mehr zu bieten. Das abgeschiedene Spielgefühl ist aber auf beiden Plattformen grandios!