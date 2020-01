Lost Words: Beyond the Page

1:20 Min.

Spielszenen-Trailer

Sketchbook Games, Fourth State und Modus Games geben weitere Einblicke in den narrativen 2D-Plattformer Lost Words: Beyond the Page aus der Feder von Rhianna Pratchett, der 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One…

23.01.2020

Views: 30