Video "Philosophie und Spiel: Heraklit" zu Spielkultur - 4Players.de

Alsoooooo...Normalerweise gehöre ich ja nicht zu jenen, die bei jedem dieser Videos gleich zu jubeln anfangen... sondern meckere eigentlich ständig und klugscheiße durch die Gegend.Aber in diesem Fall: Grandiose Idee! Bitte unbedingt weitermachen, denn das Tolle an der Philosophie im weitesten Sinne ist, daß es ein solch großes Feld ist, daß man eine schier endlose Quelle für weitere Themen findet. Daher unbedingt weitermachen, selbst wenn nur 34 Views gemeldet werden.Zum aktuellen Video:Zuerst zwei negative Punkte:1. Das mit dem Hintergrund ist gut gemeint, sieht aber nicht gut aus, wie ich finde. Vor allem im Bereich der Haare und Hände. Von daher wäre es vielleicht besser, einen echten Hintergrund zu haben und keinen Green Screen. Vllt. findet sich ja irgendwo eine gemütliche Bibliothek oder Buchhandlung, wo ihr paar Stunden aufnehmen könnt.2. Ich habe Rückenschmerzen bekommen vom Zusehen... hin und wieder zurücklehnen wäre Balsam auf meine geschundene Fantasie, lieber Jörg.Zum Thema an sich:OK, von Gegensatzpaar Freiheit vs. Ordnung ausgehend den Bogen zu Spielen zu schlagen, fühlt sich für mich vllt. gaaaaanz leicht gezwungen an, aber dennoch gute Idee. Vor allem bringt mich das zum Thema "Ernst", das auch angesprochen wurde: Wenn wir bei Heraklit bleiben, können wir vllt. vom Begriff "Kampf der Gegensätze" Abstand nehmen und es eher als "Ins Gleichgewicht bringen von Gegensätzen" interpretieren... was wiederum ein klassisch-philosophischer Ansatz ist, nämlich daß eben ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen sich widerstreitenden Kräften am ehesten zum Erfolg führt (ganz gleich in welchem Gebiet).Und da habe ich den Eindruck, daß dieses Gleichgewicht immer mehr in Richtung "Ernst" (also weg von "Spaß") verloren geht. Bevor jemand dazwischengrätscht: Ich rede explizit von meinem Eindruck, den ich jetzt nicht irgendwie statistisch belegen kann oder den ich als absolute Wahrheit verstanden wissen will. Aber mittlerweile kommt es mir sehr oft so vor, daß...