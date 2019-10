Video "Talk: Killerspiel-Debatte 2.0?" zu Spielkultur - 4Players.de

Skidrow hat geschrieben: ? Heute 13:19

Das man sich gesellschaftlich mit der Gamerszene auseinander setzt, halte ich für richtig und wichtig. Eine Gesellschaft, wo Leute viele Stunden am Tag in virtuellen Welten leben, ist keine erstrebenswerte.Eine wichtige Voraussetzung in einer Demokratie ist die Mündigkeit der Bürger. Wenn sich aber schon Jugendliche mehr in von Großkonzernen erdachten virtuellen Welten auskennen als in der Wirklichkeit, kann man von Mündigkeit wohl nicht mehr sprechen. Zumal sich immer mittelschwere bis schwere psychische Erkrankungen dahinter verstecken.Aber die Szene beobachten zu wollen aufgrund angeblicher vermehrter Nazi-Ideologie ist natürlich Quatsch. Wenn man sich wirklich mit den Ursachen auseinandersetzen will, müsste man gucken, warum sich die Zufriedenheit in Deutschland nicht in gleichem Maße erhöht hat wie das BIP.