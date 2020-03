Danny. schrieb am 04.03.2020 um 19:08 Uhr

Black, Need for Speed Underground, Medal of Honor Frontline, GTA 3... ach ja, alles fällt mir gar nicht mehr ein, aber man war das damals geil

die PS4 ist mir zwar die liebste Generation, einfach weil Spiele heutzutage so dermaßen gut aussehen und weil die Storys und Immersionen auf einem absoluten Höhepunkt sind, aber viele Spiele meiner Jugend damals würde ich heute gerne nochmal als Remake sehen

gerade EA hat damals für mich einen Hammer nach dem anderen released und die machen einfach nichts mehr mit ihren ikonischen Marken