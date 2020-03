Video "Einführung in die japanische Mythologie - Kami, Shinto und Buddhismus (Teil 1)" zu Spielkultur

Hey Jörg!Lass dir aus Sicht eines gstudierten Japanologen und Religionswissenschaftler sagen, dass dein Video ein echt guter Überblick ist und eine gute Zusammenfassung darstellt!Vor allem finde ich deine komparativen Ausflüge, in denen du andere Regionen und Religionen der Welt in Vergleich setzt, extrem super! Wirklich 1A!Ein paar kleine Dinge seien angemerkt, die aber Nörgeln auf hohem Niveau sind (da kommen halt die Studien durch ^^): Zur japanischen Aussprache (die du erstaunlich gut drauf hast! Chapeau!), dennoch wird ein Z im Japanischen, wie du es in Izanami und Izanagi hast, als stimmhaftes S ausgesprochen. Also jedenfalls ein S-Laut und kein Z-Laut wie im Deutschen. Und ein chi wie in Hachiman ist immer ein ?tschi?.Eine weitere Anmerkung über den Shint?: Hier gibt es vielfach den Glauben, dieser wäre seit jeher als eigenständige ?Religion? in Japan existent gewesen. Du sprichst dies zwar auch an, allerdings kommt dies nicht so explizit durch. Die Institutionalisierung und Verselbstständigung des Shint? auch zur Staatsreligion in Japan, kam erst mit der Meiji-Restauration Ende des 19. Jahrhunderts auf. In den Jahrhunderten zuvor gab es sowohl den Kami-Glauben, die buddhistischen Lehren und dergleichen; Diese wurden aber alle zu ?einer? Religion synkretisiert ? wie du ja richtig erwähnst. Da wurde kein Unterschied gemacht: ein buddhistischer Tempel war im Normalfall auch gleichermaßen Shint?schrein und umgekehrt. Erst mit dem aufkommenden Nationalismus der Meiji-Restauration wollte man eine japanische Urreligion als Symbol des Staates finden und aus dieser alle fremden nicht-japanischen Elemente entfernen, die dann erst zum Shint? als eigenständigem Konstrukt führten.Ich bin so frei und verlinke hier das sehr gute Onlinehandbuch eines meiner Professoren (auch um deine Literaturliste zu erweitern), der einer der derzeit führenden Experten im deutschsprachigen Raum zum Thema Shint? ist:Da findest du auch...