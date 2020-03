4P|T@xtchef schrieb am 05.03.2020 um 12:58 Uhr

Danke, Radames - freut mich.

Für alle, die sich einlesen wollen, eine kleine Literaturliste - wird auch am Ende des Videos eingeblendet:

Deutsch:

Die Mythen des alten Japan (Naumann, 1996)

Die Weltanfänge in der japanischen Mythologie (Numazawa, 1946)

Kappa und Tengu: Dämonen im japanischen Volksglauben (Möller, 2004)

Kojiki ? Aufzeichnung alter Begebenheiten (Antoni, 2012)

Englisch:

An Introduction to Yokai Culture (Kazuhiko, 2006)

Japandemonium Illustrated (Yoda, 2016)

Japanese Mythology: Hermeneutics on Scripture (Isomae, 2009)

Religion in Japan: Buddhism, Shinto, Christianity (Bunce, 1955)

Shinto: A History (Hardacre, 2017)

The Book of Yokai (Foster, 2015)

The Kojiki: An Account of Ancient Matters (Heldt, 2014)