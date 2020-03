Hi stefan251,freut mich sehr, dass es einigermaßen informativ ist - danke auch für deine Hinweise; ich bin froh, dass ich all die Namen überhaupt einigermaßen stotterfrei aussprechen konnte. Nachdem ich im Kojiki gelesen hatte, war mir erstmal schwindlig.Die politische Instrumentalisierung des Shinto habe ich lediglich kurz am Ende erwähnt; das ist ja quasi ein Thema für sich.Zu deiner Frage:Spannend waren tatsächlich die Endzeit-Vorstellungen, die sich wohl im Begriff "mappo" finden und Teil des Buddhismus im mittelalterlichen Japan waren. Ich las davon im Zusammenhang mit dem brennenden Wagen (Kasha, eine Yokai-Art, die wohl auch aus Katzen, Nekomata etc., hervorging), der quasi die Sünder abholt, die nicht mehr reinkarniert werden können, weil der Zyklus der Wiedergeburt endet. Der Artikel war von Zack Davisson, "The Supernatural Cats of Japan", die passenden Auszüge davon hier: