Video "Die zwanzig besten Online-Spiele für die Quarantäne" zu Spielkultur

sphinx2k schrieb am 17.04.2020 um 13:49 Uhr

Ja leider war in der Liste auch nichts Bahnbrechend neues dabei, alles was interessant ist haben wir schon gespielt. Es ist in der tat gar nicht so einfach gute Multiplayer spiele zu finden wenn man nicht grade auf MOBAs/Battle Royals abfährt.

Wie oft wir herumsitzen und nicht wissen was wir Spiele technisch machen sollen ist bei der Masse an Spielen Heutzutage erstaundlich.

Was ich noch empfehlen kann ist:

Anno 1800 - Auch wenn wir es ehr als zusammen, aber jeder für sich Aufbauspiel spielen. Macht es uns mehr spaß zusammen.

Factorio - Immer gut sofern alle etwas den gleichen Wissenstand haben. Ist er zu anders, gibt meist nur der erfahren den Ton an. Mag aber sein das es ein Problem bei uns war wo ich mittlerweile viele 100 Stunden hatte und die anderen das erste mal gespielt haben.

Tabletop Simulator - Ein schönes Brettspiel macht auch via Internet laune. Wobei richtig gute mit viel wiederspielwert auch da etwas Mangelware sind. Unsere highlights, die wir regelmäßiger spielen, sind Carcassonne, Siedler von Catan, Small World, Plague Inc. Alles andere hat sich meist nach 2 - 3 mal Spielen schon abgenutzt.

Und um es zu erwähnen: Grim Dawn, Devinity original Sin 1 + 2, We need to go Deeper, Stellaris, Civilization (4 - 6) waren andere Multiplayer titel die wir letztens gespielt haben.