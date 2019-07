Video "HD-Trailer" zu Super Monkey Ball: Banana Blitz - 4Players.de

Es steckt eine Menge Potenzial in Super Monkey Ball Banana Blitz: Angefangen von einer überzeugenden Wii-Umsetzung des klassischen Spielmodus inkl. neuer Bosskämpfe bis hin zur schieren Anzahl von 50 Mini-Games, die von den Kontrollmöglichkeiten mehr als ausreichend Gebrauch machen, passt eigentlich alles zu Nintendos neuester Konsole. Wenn, ja wenn sich Sega nicht selber Steine in den Weg legen würde, die letztlich dafür sorgen, dass der Abstand zum ähnlich gelagerten Rayman Raving Rabbids größer ausfällt, als die Affen verdient hätten. Wieso verdammt noch einmal gibt es keine Möglichkeit, die Steuerungs-Sensibilität zu justieren? Damit wären die Spaß-Affen in Regionen gerutscht, die Rayman hätten gefährlich werden können. So bleibt Banana Blitz nicht mehr (aber auch nicht weniger) als eine nette Mini-Spiel-Sammlung, die eher erfahrene Zocker anspricht bzw. Wii-Fans, die bei Misserfolgen nicht sofort die Remote ins Korn werfen. Und man hat die Gewissheit, dass die klassischen Abschnitte noch nie so gut zu steuern waren wie hier. Aber seien wir doch mal ehrlich: Die Mini-Games sind es, die bei Banana Blitz die Langzeitmotivation bilden – und die lassen trotz häufig aufkommenden Spaßes im Detail unter dem Strich zu wünschen übrig. Kein Spiel, das man unbedingt haben muss, aber eine nette Ergänzung, die man immer wieder rauskramt...