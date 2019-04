Video "Video-Kommentar: Fortnite-Verbot aufgrund von Suchtgefahr?" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

JunkieXXL hat geschrieben: ? Heute 19:13 Die Psychiatrie pathologisiert viel zu viel. Ich hab schon vor 10 Jahren einen praktizierenden Psychiater in einer Doku gesehen, der lächelnd sagte, dass er selbst 18 Störungen aus dem ICD-Katalog hätte, obwohl er ganz normal wäre. Und Erich Fromm, ein renommierter Psychoanalytiker, drehte den Spieß sogar um, indem er sagte, dass der angepasste Mensch, der alles was ihn ausmacht verlassen hat und damit bezüglich des Verhaltens völlig unauffällig ist, Symptome einer leichten chronischen Schizophrenie hätte.

So ist es!Der ICD Katalog (International Classification of Deseases) wird auch von Ausgabe zu Ausgabe immer dicker.Z.B. hat der ICD 11 im Vergleich zum ICD 10 eine Zunahme von 250% für psychische Störungen und von 310% für Krankheiten des Nervensystems.Da wird mittlerweile so viel beschrieben an Störungen, dass JEDER einen an der Waffel hat