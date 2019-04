Video "Das richtige Star-Wars-Spiel zur richtigen Zeit?" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

DeathHuman hat geschrieben: ? Gestern 13:10 Könnte mir auch nix langweiligeres vorstellen, als einen Sturmtruppler oder Schmuggler zu spielen. Könnte mir auch nix langweiligeres vorstellen, als einen Sturmtruppler oder Schmuggler zu spielen.

Ach, wäre doch mal was neues, zu versuchen, zu schießen, ohne dabei irgendwas zu treffen, aber dennoch so auszusehen, als würde mans versuchen. Das ist sicher herrausforderner als man denkt. Die Strumtruppen haben ihre harte Ausbildung ja nicht umsonst.Ne aber mal ernsthaft: Stell dir mal ein Open-Universe-Star-Wars vor, wo man als Schmuggler frei mit nem Millenium Falcon rumdüsten kann(das Raumschiff steuert man selbst, versteht sich) und dann kann man Aufträge annehmen, muss vor Imperialen Raumjägern fliehen, Sachen schmuggeln, Prinzessinnen verführen, sich aus brenzligen Situationen rausquatschen. Das wäre wirklich der Hammer, findest du nicht? Funktioniert bei Spielen wie Freelancer, X und Co. super. Warum also nicht im Star Wars Universum?MfG Ska