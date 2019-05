Video "Schluss mit dem Gejammer um den Epic-Store!" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

LobosOrbus hat geschrieben: ? Gestern 22:59 Man sieht ja wenn Publisher wie die von Mortal Kombat 11 die Möglichkeit jetweilge Kritik an diesem Spiel haben auszumerzen wie beispielsweise auf Youtube striken sie es auch grandenlos tun. Man sieht ja wenn Publisher wie die von Mortal Kombat 11 die Möglichkeit jetweilge Kritik an diesem Spiel haben auszumerzen wie beispielsweise auf Youtube striken sie es auch grandenlos tun.

Das wäre mir neu.Ich weiß, dass MK 11-Videos in der Tat schon gesperrt wurden und einige Channels einen Strike kassiert haben aber das lag nicht an NRS und der Kritik an ihnen sondern an Youtube selbst, da sie die Gewalt in MK 11 nicht auf ihrer Plattform sehen wollen.Gibt es dazu irgend etwas aktuelles ?