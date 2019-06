DonDonat hat geschrieben: ? Heute 19:09

Kolelaser hat geschrieben: ? Heute 17:54 Man sollte erstmal das End-Ergebnis abwarten bevor man anfängt zu kritisieren und zu nörgeln..

So auf welcher Basis sollen die Vorschuss-Lorbeeren denn basieren?CoD ist und war noch nie ein Spiel, dass mit nuancierten Tönen, guter Story, guten Charakteren oder einer "Antikriegsgeschichte" gepunktet hat. Dementsprechend ist jegliche Skepsis faktisch absolut berechtigt.Wenn CoD MW am Ende aber in etwa dass schafft, was MW damals geschafft hat, dann wäre es für heutige Verhältnisse tatsächlich ein "erfolg" für Activision. Sollte dem so werden, dann würde ich Ihnen auch die Mrd. Einnahmen gönnen.Sollte es am Ende aber eine BO4 Abzocke werden, dann wäre auch dass absolut nicht überraschend.Egal wie es ausgeht, MW noch mal neu zu machen ist die beste Idee, die man bei Activision haben konnte (aus wirtschaftlicher Sicht und auch Sicht des Fans von CoD4 MW).