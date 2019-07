Video "Die Switch Lite ist Quatsch!" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

TaLLa hat geschrieben: ? Gestern 23:29

Usul hat geschrieben: ? Gestern 21:25 Aber natürlich kann man den Preis kritisieren... was der eine passend findet, findet der andere viel zu hoch... oder zu niedrig. Aber es ist eben kein fairer Vergleich, wenn ich einen "rabattierten" Preis eines länger erhältlichen Produkts mit der UVP eines noch nicht einmal erschienen Produkts vergleiche. Aber natürlich kann man den Preis kritisieren... was der eine passend findet, findet der andere viel zu hoch... oder zu niedrig. Aber es ist eben kein fairer Vergleich, wenn ich einen "rabattierten" Preis eines länger erhältlichen Produkts mit der UVP eines noch nicht einmal erschienen Produkts vergleiche.

Stimme dem zu, ist quatsch. Die paar Einzeltäter hier, die einen Handheld wünschen machen keinen Unterschied. Niemand braucht hier noch Handhelds, alle nutzen Handys. Wo hat man schon Leute mit Switch rumlaufen sehen? Nirgends. Außerhalb Japan wird das Ding völlig belanglos sein. Der Markt für so einen Schrott ist tot.Hätten lieber eine Switch mit neuerem Chip anbieten können, also eine Switch Pro X. Wäre sicher interessanter gewesen. Dazu ist der Preis auch ein schlechter Witz. Nintendo schaut halt 0 auf den westlichen Markt was das angeht. Sicher auch zurecht, daher waren die Auflagen auch so niedrig bei der Switch, dass man ewig auf Nachschub warten musste. Bloß kein Flop sein und bloß nicht günstiger werden ist die Devise. Klappt nur marginal die Switch bekommt man im Deal oft genug für weit unter 200?.Mit einem nicht erschienen Produkt? Es ist das gleiche Produkt als Downgrade und muss sich mit dem aktuellen großen Bruder messen lassen. Es macht überhaupt keinen Sinn es mit dem UVP des Bruders zu vergleichen, wenn der tatsächliche Preis deutlich niedriger ist. Was soll daran nicht fair sein? Ich hab die eigentliche Switch und die hat fast den gleichen Preis wie die komplett abgespeckte Version ohne Dock und Joy-cons. Wow, geiles Kaufargument, wird wohl so ein Erfolg wie der 2DS. Zieh mal deine Defense-Force Brille aus, ist einfach nur albern was man von dir hier lesen muss.