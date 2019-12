Video "PlayStation: Geschichte & Zukunft" zu Der 4P-Kommentar - 4Players.de

Serious Lee schrieb am 13.12.2019 um 18:23 Uhr

Schönes Video!

Ich werde in der nächsten Generation ganz klar in die PS5 investieren, egal wie stark Microsoft ihren X-Tower via Software & Services subventionieren. Es geht hier um eine Konsumkultur, die es für mich zu bewahren gilt. Ich habe den Gamepass ausprobiert. Ich will das so nicht. Und noch weniger aus der Cloud. Ich will keine schnellen Konsumgüter in tausendfacher Variation. Ich will Faszination, Fortschritt und Meilensteine miterleben. Microsoft geht da in eine andere Richtung, Nintendo hat sowieso nur Augen im Hinterkopf und über die neuen Marktteilnehmer brauchen wir gar nicht reden. In diesem Sinne: Auf ein neues, Sony!