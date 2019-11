EVE Online: Coming in Winter

CCP Games hat das zweite (kostenlose) Kapitel von EVE Online: Invasion veröffentlicht, in dem sich die Krise durch die Triglavian-Bedrohung in New Eden verschärft. Vielmehr sollen sich die Kapselpiloten während der Auseinandersetzung zwischen den Imperien und dem Triglavian-Kollektiv für eine Seite entscheiden müssen.