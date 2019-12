SaGa Scarlet Grace: Ambitions: Startschuss für PC, PlayStation 4, Switch, iOS und Android - 4Players.de

Square Enix hat SaGa Scarlet Grace: Ambitions in digitaler Form für PlayStation 4 und Switch veröffentlicht (Preis: 29,99 Euro). Die Umsetzungen für PC (Steam) und mobile Geräte via App Store und bei Google Play sollen im Laufe des heutigen Tages erhältlich sein.SaGa Scarlet Grace: Ambition ist eine überarbeitere Version von SaGa Scarlet Grace, das ursprünglich 2016 exklusiv in Japan erschien. Die Version bietet eine Reihe von Verbesserungen und Aktualisierungen, darunter optimierte Grafik, Sprachausgabe für die Charaktere und neue Fertigkeiten.Produktbeschreibung: "Die Welt von SaGa Scarlet Grace: Ambitions ist voller Konflikte und Intrigen. Der Firebringer, ein gefallener Gott und Geißel der Menschheit, hat den Planeten mit Zerstörung überzogen. Um zu überleben, hat die Menschheit das Empire mit einem einzigen Ziel geschaffen: Die Menschheit gegen diese boshafte Kreatur zu verteidigen. Nach einem Jahrtausend des Kampfes ist der Firebringer besiegt. Ohne einen gemeinsamen Zweck verfällt das Empire in Rebellion. Inmitten des Chaos begeben sich vier Abenteurer auf eine Reise, welche sie selbst und die Welt verändern wird. Spieler können als einer von vier einzigartigen Protagonisten - Urpina, Taria, Balmaint und Leonard - ihr eigenes Schicksal gestalten. Jeder davon verfügt über seine eigene Geschichte, sodass Spieler in einem Spiel vier verschiedene Abenteuer genießen können."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer