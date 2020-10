Raji: An Ancient Epic: Story-Trailer und spielbarer Prolog als Demo für PC

Zur Einstimmung auf den Verkaufsstart von Raji: An Ancient Epic auf PC, PlayStation 4 und Xbox One am 15. Oktober 2020 haben Nodding Heads Games und Super.com den folgenden Story-Trailer veröffentlicht. Auf Steam steht außerdem der Prolog als Demo zum Download bereit. Das Eröffnungskapitel soll ungefähr 40 Minuten lang sein. Das Spiel feierte am 18. August seine Premiere auf Switch (Preis: 24,99 Euro).Das Action-Abenteuer im Pahari-Kunststil spielt im Alten Indien und wurde von der hinduistischen sowie balinesischen Mythologie inspiriert. Ein junges Mädchen wurde von den Göttern dazu auserwählt, sich der Invasion des Menschenreichs durch die Dämonen entgegenzustellen. Ihre Bestimmung: Sie muss ihren jüngeren Bruder retten und es mit dem Dämonenfürsten aufnehmen. Kämpfe (Waffen und Kräfte), Parcours-Elemente und Rätsel sind die zentralen Spiel-Elemente.Letztes aktuelles Video: Story TrailerSuper.com: "Inspiriert von der indischen Mythologie, wie dem Mahabharata und dem Ramayana, sowie der mittelalterlichen Architektur Rajasthans, bringt „Raji: An Ancient Epic“ frischen neuen Wind in das Action-Adventure-Genre! Jeder Winkel der Spielumgebung ist im Pahari-Kunststil gehalten und vereint handgemalte, in 3D gerenderte Texturen, die „Raji: An Ancient Epic“ eine atemberaubende und einzigartige Grafikqualität verleihen, die man bei Spielen nur selten sieht. (...) Erlebe zum ersten Mal ein Spiel, das im Alten Indien angesiedelt ist und voller Hinduistischer und Balinesischer Mythologie steckt. Du tauchst in das Alte Indien ein, wo jeder Winkel danach schreit, von dir erkundet zu werden. Erlebe die Geschichte eines Geschwisterpaars im Zentrum eines göttlichen Krieges: Von bezaubernden Hintergrundgeschichten, über packende Kämpfen gegen wilde Dämonen und Endgegner, alte Rätsel, bis hin zu starken Festungen und Palästen."