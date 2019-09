Google Play Pass: Google startet Spiele-Abo in den USA: 350 Titel ohne Werbung und In-App-Käufe - 4Players.de

Nach Apple Arcade und dem Xbox Game Pass hat Google einen eigenen Spiele-Abo-Service gestartet - zunächst aber nur in den USA. Für 4,99 Dollar im Monat erhält man Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek, die aktuell 350 Spiele umfasst. Sämtliche Titel sollen ohne Werbung und ohne In-App-Käufe angeboten werden. Bis zu sechs Familienmitglieder können auf die Titel zugreifen. Der Google Play Pass soll demnächst auch in weiteren Regionen gestartet werden. Weitere Angaben zum lokalen Preismodell liegen nicht vor.Zu den verfügbaren Titeln gehören Thimbleweed Park, Evoland, Star Wars: KOTOR, Stardew Valley, Titan Quest, SpellForce, This Is The Police, Door Kickers, Limbo, Terraria, Bridge Constructor Portal, Mini Metro, Hidden Folks, FRAMED, 80 Days, Monument Valley 2 und Lichtspeer.Der Google Play Pass ist kompatibel mit Mobile-, Laptop- und Tablet-Geräten mit Play-Store-Version 16.6.25 (und höher) sowie Android Version 4.4 (und höher).Letztes aktuelles Video: Ankündigung