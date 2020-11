SaGa Frontier Remastered: Rollenspiel-Remaster für PC, PS4, Switch, iOS und Android angekündigt

Square Enix hat SaGa Frontier Remastered für PC (Steam), PlayStation 4, Switch, iOS und Android angekündigt. Es soll im Sommer 2021 weltweit erscheinen. Das Rollenspiel ist ein Remaster von SaGa Frontier, das im Juli 1997 in Japan und im März 1998 in den USA auf PlayStation veröffentlicht wurde. In Europa ist das Spiel nie offiziell erschienen. Es werden ausschließlich englische und japanische Texte zur Verfügung stehen.In SaGa Frontier Remastered kehrt das achtköpfige Team zurück - auch mit Fuse als neuem Charakter. Jeder der acht Charaktere hat unterschiedliche Hintergründe, Ziele und End-Sequenzen. Die im Spielverlauf getroffenen Entscheidungen sollen sich dank des Free-Form-Scenario-Systems auf Storyablauf auswirken. Am Kampfsystem und den Verbesserungen der Fähigkeiten via "Glimmer" soll sich im Vergleich zum Vorlage wenig ändern.Die Entwickler versprechen ansonsten überarbeitete HD-Grafik auf Basis des Stils des Originals, neue bzw. fehlende Events, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und weitere Features (2x-Speed), aber sie wollen dem Original "treu" bleiben.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer