They Always Run: Dreiarmiger Kopfgeldjäger macht sich bereit für den Einsatz

Am 20. Oktober 2021 will Alawar Premium den 2D-Plattformer They Always Run für PC veröffentlichen . Via Steam GOG und Epic Games Store kann man den Weltraum-Western bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Seit dem Untergang des Imperiums werden die Bewohner der Galaxie von der Kriminalität überschwemmt. Die Fähigkeit, jeden an jedem Ort zu finden, ist zu einer sehr geschätzten Fähigkeit geworden. Aidan ist ein dreiarmiger Kopfgeldjäger, der die gefährlichsten und schwer fassbaren Halsabschneider der Galaxie zur Strecke bringen muss.Manche Kopfgelder werden mit Geld belohnt, andere mit wertvollen Informationen, die Aidan nutzen kann, um die Leute zu finden, die ihn auf diesen Weg gebracht haben - und das alles, während er in eine galaxisweite Verschwörung verwickelt wird. Mit drei Armen kannst du es mit mehr Feinden auf einmal aufnehmen und bist ein überzeugendes Argument in jedem Handgemenge. Benutze deinen dritten Arm, um gezielte Angriffe und Würfe auszuführen, die Umgebung zu manipulieren, Hindernisse zu zerstören und Gegner zu vernichten.Jage Verbrecher an den Rändern der Galaxie, auf den Kernwelten und in den Ruinen längst versunkener Zivilisationen. Verbessere deine Ausrüstung, erhalte neue Fähigkeiten, werde stärker und zerstöre alles, was sich dir in den Weg stellt. Genieße eine komplexe Geschichte, verwoben mit rasantem Gameplay und voller Wendungen, die so hart treffen wie der dritte Arm eines Kopfgeldjägers!"Letztes aktuelles Video: TerminTrailer