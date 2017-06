Eine ungewöhnliche Kombination



Wie bringt man die Bwaaaaah-Kanickel und eine der größten Videospiel-Ikonen am besten zusammen? In einem Jump'n'Run? In einer Minispiel-Sammlung? Vielleicht bei Duellen auf der Kartbahn? Nein, mit Rundentaktik im Stil von X-Com! Was nach einem völlig durchgeknallten Vorhaben klingt, funktioniert erstaunlich gut: Bei der Erkundung der Welt erinnert die Mechanik an Pikmin, wenn das Trio aus Mario und zwei verkleideten Rabbids einem Roboter folgt, der direkt vom Spieler kontrolliert wird. So zieht die fröhliche Truppe durch das Mushroom-Königreich, sammelt dabei fleißig Münzen und bahnt sich u.a. den Weg durch ein kleines Felsen-Labyrinth oder über Plattformen. Dabei trifft man in der Welt hin und wieder auf Rabbids, die bei näherer Betrachtung mit Hilfe eines Lupen-Symbols meist irgendeinen

Jede Figur verfügt über Spezialfähigkeiten.

Es warten zahlreiche Verbesserungen für das Waffenarsenal, die sich mit verdienten Münzen freischalten lassen.

In den Gefechten ist der Spaß dann aber vorbei – obwohl es angesichts der putzigen Animationen, coolen Angriffs-Kombos und des spannenden Schlagabtauschs immer noch genug Grund zur Freude gibt. Wie bei X-Com, Jagged Alliance oder vielen anderen Spielen aus der Abteilung Rundenstrategie darf man seine drei „Einheiten“ zunächst in einem begrenzen Ausschnitt auf der Karte positionieren. Dazu bewegt man einfach den Cursor auf die gewünschte Stelle innerhalb der markierten Zone, die im Idealfall auch etwas Deckung bieten sollte. Im zweiten Zug darf man anschließend Gegner attackieren, die sich in Sicht- und Reichweite befinden. Wer will, darf selbstverständlich auch die Reihenfolge vertauschen. Hat man alle möglichen Aktionen abgeschlossen oder will die Runde sogar vorzeitig beenden, ist der Gegner am Zug.