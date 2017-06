Egal ob Horizon oder Motorsport: Die Forza-Reihe von Turn 10 und Microsoft überzeugt jedes Jahr aufs Neue mit ihrem konstant hohen Qualitätsniveau. Forza Motorsport 7 will diese Tradition fortführen und gleichzeitig die zusätzlichen Technik-PS der Xbox One X für eine famose 4K-Darstellung nutzen. Wir haben uns hinter das Steuer der Rennsimulation gequetscht...

Bewährte Formel



Zugegeben: Selbst wenn Forza Motorsport 7 nicht über eine exzellente Fahrphysik verfügen, eine traumhafte Bildrate von 60fps und eine umwerfende Kulisse mitsamt aufwändig modellierter Karossen bieten würde, könnte man sich der Faszination des Fullmotion-Simulators nur schwer entziehen, der die Testfahrer am Microsoft-Stand ordentlich durchgeschüttelt hat. So auch mich und das Spielgefühl ist mit einem solchen Luxusequipment schlichtweg phänomenal. Da sich aber vermutlich kaum jemand die Anschaffung leisten kann, geschweige denn den nötigen Platz in der eigenen Bude hat, sei gesagt, dass sich das neue Forza auch mit Controller sowie Lenkrad genauso klasse anfühlt wie gewohnt und erneut zahlreiche Anpassungen an der Fahrphysik bzw. Hilfen geboten werden. Neu ist eine alternative Innenansicht, bei der die Kamera weiter vorne an der Windschutzscheibe platziert wird und so eine bessere Übersicht ermöglicht. Die gewohnte Cockpitansicht inklusive Lenkrad ist aber weiterhin vorhanden. Ich hätte es zwar besser gefunden, die Position des Fahrersitzes stufenlos anpassen zu können, doch ist die zusätzliche Perspektive ein ganz guter Kompromiss.





Endlich: Dank einer Partnerschaft sind die Modelle von Porsche von Anfang an im Fuhrpark enthalten.

Das Starterfeld umfasst jetzt bis zu 24 Fahrzeuge.

Zwar verzichtet man weiterhin auf klassische Rennwochenenden inklusive Qualifikation, doch hat man jetzt mehr Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Veranstaltungen und darf z.B. die Rundenanzahl selbst festlegen. Damit dürften die Zeiten endlich vorbei sein, in denen man nur wenige Runden Zeit hatte, um sich an die Spitze zu kämpfen, was gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden oft ein Problem darstellte. An dem Konzept der Drivatare hält man neben der Verwendung optionaler Mods weiter fest: In der Demo fuhren die KI-Fahrer recht ordentlich. Bleibt zu hoffen, dass sie im fertigen Spiel auf einem ähnlich guten Niveau fahren und die Rennen nicht in dem Unfall-Chaos enden, das man zuletzt auf einigen Pisten des Vorgängers gesehen hat. Allerdings wird sich die Aggressivität der KI in den Optionen auf Wunsch wieder etwas zähmen lassen.