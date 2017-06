Rasen wie im Actionfilm

Nach einer kleinen Auszeit meldet sich Need for Speed in diesem Jahr wieder zurück: Mit Payback übernimmt erneut das schwedische Studio Ghost Games das Steuer der Entwicklung und verspricht eine actionreiche Raserei mit wilden Verfolgungsjagden und Blockbuster-Inszenierung. Auf dem Fanfest von Electronic Arts haben wir Gas gegeben, um uns einen ersten Eindruck vom Fahrgefühl zu verschaffen...

AUSBLICK

Einschätzung

Ich habe den Eindruck, dass die Auszeit der Serie ganz gut getan hat. Zwar war mir die actionreiche Inszenierung mit dem inflationären Einsatz von Zeitlupe und massig Krachbumm etwas zu viel des Guten, aber Need for Speed Payback fühlt sich gut an, sieht ansprechend aus und lässt auf einen guten Arcade-Racer hoffen. Dazu gesellen sich die zahlreichen visuellen Anpassungsmöglichkeiten, die jetzt noch mehr Freiheiten bei der Gestaltung von Karosserie, Lack und einzelnen Komponenten wie Rücklichtern oder Heckspoilern erlauben. Ob am Ende auch die Story überzeugen kann, muss sich zwar erst noch zeigen, doch der Wechsel und Übergang zwischen den drei Figuren macht neben der ansprechenden Inszenierung im Stil von The Fast & Furious jedoch Lust auf mehr. Nach den peinlichen Fremdschäm-Filmchen des Vorgängers kann sich Payback in dieser Hinsicht aber ohnehin nur steigern. War ich nach der Ankündigung noch skeptisch, bin ich nach dem Anspielen deutlich positiver gegenüber dem neuen Need for Speed eingestimmt und hoffe auf ein gelungenes Comeback der Reihe im November.