VRobot verlegt die Anti-Aggressionstherapie unters Headset: Mit Bewegungscontrollern in der Hand lässt man seiner Zerstörungswut freien Lauf und kloppt als Riesenroboter die komplette Skyline zu Klump. Ein Traum für VR-affine Choleriker?

Mit Hilfe eines Teleportationsstrahls gelangt man schnell in unberührte Viertel oder zu einer der nützlichen blinkenden Zeitbomben.

Elbvertiefung mal anders: Sogar komplette Schiffe lassen sich als überdimensionierte Schlagstöcke nutzen. Wir haben übrigens mit der Vive Probe geprügelt.

Um die Zerstörungstour weniger martialisch wirken zu lassen, hat sich Entwickler Luden.io eine hanebüchene Geschichte zurechtgelegt: Da Roboter und fahrerlose Autos die Städte überschwemmen und die komplette Gesellschaft lahmlegen, wurde zur Abwehr ein humanoider Riesenroboter entwickelt, der aus der Ego-Perspektive vom Spieler gesteuert wird. Er soll nicht nur die Störenfriede, sondern gleich auch sämtliche Gebäude in Schutt und Asche legen. Klingt nicht nur ungeheuer logisch, sondern auch nach einem idealen Konzept für Roomscale-VR. Und tatsächlich: Obwohl die Wolkenkratzer, Bauwerke und Hafenkräne etwas kantig aussehen und es mit schwächerer Hardware sogar zu kleinen Rucklern kommt, profitiert die Abrisstour massiv vom Roomscale-Konzept. Rampage oder diversen Godzilla-Spielen stapft man schließlich höchstpersönlich durch die Straßenschluchten, um mit den eigenen Armen Hochhäuser einzureißen. Am effektivsten ist es, gleich komplette Wolkenkratzer auszurupfen und in andere zu schmettern. Auch Roboter oder Autos lassen sich aufheben, um mit ihnen z.B. gezielt Flugzeuge aus dem Himmel zu werfen. Von explosiven Smartbomb-Häusern abgesehen gibt es aber kaum Finessen und nicht einmal Kombos oder Bestenlisten. Stattdessen muss lediglich in einer Hand voll Szenarien unter Zeitdruck eine bestimmte Prozentzahl der Umgebung eingerissen werden. Mit ein wenig Übung entwickelt man schnell etwas geschicktere Taktiken dafür.