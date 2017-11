Rush: Ein Disney Pixar Abenteuer

Vor mehr als fünfeinhalb Jahren hat Microsoft mit dem familienfreundlichen Kinect Rush – A Disney/Pixar Adventure auf der 360 versucht, die Kids für den Bewegungssensor zu begeistern. Jetzt ist der Spaziergang über einen Pixar-Spielplatz wieder da – ohne Kinect im Titel und auf der Xbox One X sogar mit Unterstützung für 4K-Auflösungen. Ob sich sonst noch etwas getan hat, klären wir im Test.

Die Unterwasserwelten von "Findet Dory" gab es seinerzeit auf 360 nicht.

Alle Abschnitte profitieren von den höheren Auflösungen.

Sehr schön: Diejenigen, die immer noch die Kinect-Kamera an ihre One bzw. One X angeschlossen haben, können sich darüber freuen, dass das französische Team von Arona, das auch schon am Original für Kinect auf 360 arbeitete, neben der frischen Option für Pad-Steuerung auch auf der One weiterhin die Bewegungs-Kontrollen unterstützt. Doch egal, ob mit oder ohne Kinect: Rush setzte damals wie heute auf ein ähnliches Prinzip wie die erneut parallel veröffentlichten Disneyland Adventures. Man wandert durch einen Themenpark, der allerdings deutlich kleiner ist als das virtuelle Disneyland und bei dem man in von Filmen inspirierten Episoden eintaucht. Sechs Bereiche stehen zur Verfügung: Toy Story, Cars, Ratatouille, Oben, Die Unglaublichen und neu in der Version für One: Findet Dory. Auch andere Filme von Pixar wie Merida (im Original: Brave) oder Alles Steht Kopf (Inside Out) würden wie weitere Reihen (z.B. Monsters Inc) zweifellos ebenfalls in das Konzept passen und hätten Rush aufwerten können, blieben aber bei der Aufbereitung nach wie vor unbeachtet.Denn trotz der zwei neuen Unterwasserareale, die man im Schlepptau der sympathisch vergesslichen Dory entweder als Nemo oder Schildkrötenküken Racker durchschwimmt, bleibt ein grundsätzliches Problem bestehen: Mit jeweils nur drei Episoden für jeden anderen Film ist der Umfang im Vergleich zum Disneyland-Ausflug mit seinen dutzenden Aufgaben, Episoden und Mini-Spielen sehr gering ausgefallen. Auch im Park an sich gibt es nichts außer der Reihe zu entdecken. Keine versteckten Missionen, keine Interaktion mit Figuren, keine Charaktere, die evtl. Zugriff auf weitere Filme gewähren – nichts!Doch nur, weil man im Pixar-Park weniger erleben kann als im Disneyland bedeutet dies nicht, dass sich der Ausflug nicht lohnt. Denn auch hier kommt nicht nur für die vermutlich angepeilte Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren schnell Spaß auf.Ein Grund dafür ist die visuelle Gestaltung, wobei der Park als zentrale Navigation zwischen den Filmwelten allerdings nicht so gut gefällt: Er ist spartanisch gestaltet und da man hier nur unterwegs ist, um zu den spielbaren Abschnitten zu gelangen, haben die Designer offensichtlich nicht so viel Sorgfalt walten lassen wie innerhalb der Missionen. Sobald man in die Filmwelten abtaucht, wird die Kulisse besser. Wenn man sich mit Woody in Toy Story herumtreibt, bei Cars als Gehilfe von Lightning McQueen die Reifen qualmen lässt oder Remy in Paris dabei hilft, Skinner davon abzuhalten das Restaurant aus Ratatouille zu zerstören, wird die Kulisse den Filmen gerecht und kann mit einschlägigen Action-Adventures mithalten.Obwohl man prinzipiell das Alter spürt, sieht Rush immer noch überraschend gut aus – auch wenn die nicht justierbare Kamera vor allem in den ersten Ratatouille- und Die Unglaublichen-Abschnitten gelegentlich eine unglückliche Position einnimmt, so dass man die Orientierung verlieren kann. Doch das farbenfrohe Design mit seinen Cartoon-Ursprüngen ist passabel in die Jahre gekommen und hat mit der Aufarbeitung für die One und insbesondere der 4K-Unterstützung auf der One X einen neuen technischen Anstrich bekommen, der ihm gut zu Gesicht steht.