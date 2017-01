News & Spieletests für PC, Konsole, Handheld & Tablet auf 4Players.de

Die Spiele des Jahres 2016: Das Ergebnis der Leserwahl

Ihr habt entschieden: Uncharted 4 ist euer Spiel des Jahres

Fast zwanzig Mal Platin und fünfzig Mal Gold! Das Spielejahr 2016 bescherte auf 3DS, Vita, PC, PlayStation 4 sowie Xbox One hochwertige Unterhaltung - lediglich auf Wii U hielt sich die Begeisterung in Grenzen, die Nintendo ab März 2017 mit Switch vielleicht wieder entfachen kann. Wir küren in 34 Kategorien von Adventure bis Shooter, von Artdesign bis Entwickler unsere Highlights des Jahres, bevor wir am 2. Januar das Spiel des Jahres verkünden. Wer wird The Witcher 3: Wild Hunt beerben? Für euren Favoriten könnt ihr in der Leserwahl abstimmen.