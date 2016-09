Mit Resident Evil 4 hat Shinji Mikami ein Meisterwerk des Survival-Horrors geschaffen. Seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2005 auf Nintendos GameCube wurde der Titel von Capcom auf nahezu allen gängigen Systemen in aufgefrischten Versionen veröffentlicht. Jetzt sind auch PlayStation 4 und Xbox One an der Reihe. Im Test klären wir, ob der moderne Klassiker immer noch überzeugen kann oder sich mittlerweile eine gewisse Altersschwäche bemerkbar macht.

Leon Kennedy: Seit fast zwölf Jahren widersteht er auf zig Systemen dem Zahn der Zeit.

Action, Spannung und Intensität haben nichts an Reiz verloren. Der Kulisse merkt man das Alter des Spiels trotz einiger Optimierungen dennoch an.

Mit Resident Evil 4 wurden Reaktionstests nicht nur salonfähig, sie wurden hier sehr intuitiv eingebunden.

Zuerst wurde mit Resident Evil 4 Anfang 2005 auf dem GameCube ums Überleben gekämpft. Noch im gleichen Jahr durfte man auch auf der PlayStation 2 (!) mit Leon Kennedy in den Kampf gegen die Infizierten ziehen, während man im spanischen Hinterland nach der Tochter des amerikanischen Präsidenten suchte. Die wiederum zwei Jahre später veröffentlichte PC-Version war denkbar schlecht. Und das in jeglicher Hinsicht: Die Kulisse wurde der Hardware überhaupt nicht gerecht, die Steuerung wurde vermurkst. Erst 2014 konnte man mit der "Ultimate HD Edition" auch auf dem Rechner überzeugen.Nach heutigen Maßstäben wirkt der weniger auf subtile Spannung oder Schreckmomente, sondern vielmehr auf Panik und atemlos inszenierte Action ausgelegte Horror vor allem technisch nicht mehr zeitgemäß. Zwar wurde für die neuen Systeme die Auflösung auf 1080p geschraubt, doch im Gegenzug wurde vergessen, sowohl viele Texturen als auch die Kantenglättung im gleichen Maße anzupassen. Da Resident Evil 4 aber seinerzeit schon richtig gut aussah und im Laufe der diversen Systemumsetzungen optimiert wurde, ist die Kulisse unter dem Strich nicht so schlecht, wie man sie bei einem gut zwölf Jahre alten Titel erwarten würde. Andererseits hat Capcom aber auch die Chance verstreichen lassen, hier die „Definitive Edition“ anzubieten. Viele Texturen sind so schwammig wie in der SD-Ära, die seltenen Videosequenzen wie z.B. das Intro wurden ebenfalls nicht auf 1080p konvertiert, so dass hier auch nicht alles so sauber läuft wie die Bildrate im Spiel, die bei festen 60 Bildern liegt. Die Sichtweite scheint im Vergleich zu 360 und PS3 erhöht worden zu sein, wodurch aber einerseits das Problem mit deutlicher Treppchenbildung schon in mittlerer EntfernungMechanisch hingegen ist der Eindruck, den das Spiel seinerzeit hinterlassen hat und der unter anderem auch Cliff Blezsynski bei der Entwicklung von Gears of War beeinflusst hat, bis heute spürbar. Vor allem von den gelungenen Tempovariationen innerhalb der kinoreifen Inszenierung können sich moderne Spiele eine gewaltige Scheibe abschneiden. Ruhige Momente wechseln sich ab mit brachialen Feuergefechten, Reaktionstests oder intelligenten Umgebungsrätseln, nur um etwas später in Spannung überzugehen, die sich in einem der im Vergleich mit den Vorläufern raren Schreckmomente entlädt. Nach heutigen Maßstäben ist die Entscheidung, Seitwärtsschritte beim Zielen zu verwehren, noch genauso diskussionswürdig wie damals. Doch in einem Spiel, das innerhalb der Serienhistorie so viele alte Zöpfe abschneidet und mit frischen, größtenteils sehr gut verbauten Elementen ersetzt, dabei aber die starre Schussmechanik als viel situative Spannung erzeugenden Brückenschlag zu den „alten“ Serienablegern beibehält, passt diese Entscheidung nach wie vor. Immerhin kann man mittlerweile zwischen diversen Steuerungsschemata wählen, bei denen modernere „Shooter-Knopfkonfigurationen“ ebenso zu finden sind wie die Original-Steuerung. Allerdings ist die sehr empfindliche Kameraführung mittlerweile eine Optimierung wert. Möchte man sich nur ein wenig umschauen, findet häufig ein zu harter Schwenk statt, der einen unnötig unruhig werden lässt.