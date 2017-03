Da im eShop der Switch noch Ebbe herrscht, müssen es eben alte Helden richten: Yacht Club Games veröffentlicht den gelungenen Pixelplattformer Shovel Knight jetzt auch noch für Nintendos Hybrid-Konsole – und zwar in einem Bundle mit zwei Erweiterungen. Schlägt auch 2017 noch die Sucht zu?

Vorhang auf für den agilen Sensemann!

In Specter of Torment kann man sich an vielen Objekten und Gegnern einfach schwungvoll "entlanghangeln.

Mit Bomben gegen Eiseskälte.

Im „Treasure Trove“ genannten Komplettpaket für 24,90 Euro sind neben dem Hauptspiel (wurde nachträglich in „Shovel Knight: Shovel of Hope“ umbenannt) auch die zwei Erweiterungen Plague of Shadows und Specter of Torment enthalten. Wer möchte, kann sich Letzteres stattdessen als Standalone-Erweiterung für 9,90 Euro kaufen. Auch in anderen Umsetzungen kommt man an die zusätzlichen Kampagnen: Die beiden Add-Ons gibt es dort als kostenlose Updates, im Fall von Specter of Torment dürfen Switch-Besitzer aber schon etwas früher loslegen. Das Durcheinander um all die kleinen Updates, Besonderheiten und Exklusiv-Boni ist mittlerweile derart verwirrend geworden, dass die Entwickler zwei mehrseitige FAQ dazu veröffentlicht haben ( hier und hier ). MegaMan bedient. Mit einer Schaufel, Hüpfgeschick und viel, viel Schweiß und Tränen ackert man sich durch klassisch designte Levels. Dort trifft man auf kleine Geheimräume und allerlei skurril designte Gegnern wie fluoreszierende Adlerköpfe, Yetis oder blitzende Monstrositäten der Alchemie. Näher ins Detail gehen wir im Test des Originals ; hier geht es vor allem um die Besonderheiten und Erweiterungen.Bereits während der Hauptkampagne saß ich schon nach kurzer Zeit wieder fluchend mit dem Pro-Controller in den Händen vorm aufgestellten Switch-Handheld und konnte einfach nicht aufhören. Hier sind Bosse noch schön widerspenstig und sogar kleine Pixelritter erstaunlich reaktionsschnell. Trotz seines knackigen Schwierigkeitsgrades bleibt das Spiel fast immer fair, zumal es nach wie vor ein gelungenes Checkpoint-System gibt. Auf Wunsch darf in der Oberwelt auch ein zweiter Mitspieler einsteigen, so dass man sich im lokalen Koop unter die Arme greift, z.B. mit den abnehmbaren Joycons oder Pro-Controllern. Dadurch wird das Abenteuer theoretisch etwas leichter, andererseits kommt man sich ab und zu gegenseitig in die Quere, was die Herausforderung wieder etwas steigert, so dass man sich tunlichst absprechen sollte. Rayman Legends oder Ori der Fall ist. In Shovel Knight gibt es trotz Analogstick nur eine Digitalsteuerung und man wird bei Feindkontakt auf eklige Weise ein Stückchen zurückgeschleudert.Dieses Problem wurde im Add-on Specter of Torment ein wenig entschärft. Der finstere Sensenmann besitzt nicht nur ein cooles Design, sondern auch ein deutlich flüssigeres Bewegungsschema, das sich eine Besonderheit von Ori abgeschaut hat: Mit einer Art Dash kann man sich in der Luft an Gegnern entlanghangeln und sogar stylish mit der Sense auf kleinen Förderbändern durch die Welt "surfen". Auch ein kurzer Wandlauf in die Höhe befindet sich in seinem Repertoire. Die Schauplätze wirken allerdings bekannt: Statt komplett neuer Levels gibt es oft umdesignte Orte aus dem Hauptspiel und auch Musikstücke wie das Hauptthema wurden mit Remixes neu interpretiert. In der Vorgeschichte soll der finstere Antiheld im Auftrag der Verzauberin Bösewichte rekrutieren und schnetzelt sich mit seiner Sense etwas flotter durch die Gegner. Passend zum Retro-Konzept gibt es nur eine überschaubare Ausrüstung, die zwischendurch in den heimischen Gemäuern mit Hilfe zusammengeraffter Schätze und versteckter magischer Schädel aufgemöbelt wird. Im Laufe des Spiels verdient man sich z.B. einen mächtigeren Krallenhieb oder nützliche Fernkampfwaffen wie eine wild abprallende „Hüpfende Seele“ hinzu. Auch widerstandsfähigere Umhänge lassen sich erwerben.