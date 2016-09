Todesglubsch hat geschrieben: Tugy hat geschrieben: Ich hab das Spiel mal angetestet, ich weiß nicht liegt es an mir, oder ist das Spiel einfach nur langweilig. Es wirkt so träge und fad.

D.h. genau wie Wind Waker. :lol: Oder generell alle Spiele wo man mit nem langsamen Boot über ein Meer schippern muss. D.h. genau wie Wind Waker. :lol: Oder generell alle Spiele wo man mit nem langsamen Boot über ein Meer schippern muss.

Ne, ich war kurz vorm Ende der ersten Insel/Tutorials oder so. Es war einfach keine Ahnung, ich weiß ja dass es eine Kopie ist, aber es hat sich dennoch träge gefühlt und mir macht es nichts aus, dass es eine Kopie ist. Ich hatte keine Sekunde in dem Spiel "Oh, was ist das", es hat sich sehr billig, schlicht und Monoton angefühlt